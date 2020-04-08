Украинская власть превратила карантин в неисчерпаемый источник наживы – экономист

08.04.2020, Киев, Игорь Петров

Украинская власть заинтересована в продлении карантина из меркантильных соображений, несмотря на то, что люди теряют работу, а бизнес несет убытки.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил экономический эксперт Александр Охрименко,

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«Карантин уже сейчас имеет серьезные последствия. Экономика практически остановилась. Никто не знает, что будет с экономикой. Шмыгаль, я так понимаю, вообще собирается продлить карантин до сентября – частично снимать, частично не снимать и пр.

Вероятно, у него есть свои меркантильные интересы, он лоббирует интересы своих приближенных и дает им возможность зарабатывать – при том, что экономика нормально работать не может. Часть украинцев просто потеряла работу. И даже если в мае начнут открываться кафе и т.д., там просто не будет посетителей.

Вероятно, власть надеется на чудо, они думают, что как только они снимут карантин, так сразу начнется невероятный рост экономики, все бросятся работать и покупать товары. Но так не бывает.

А сейчас они на этом зарабатывают. Почему они продлевают карантин? Потому что под прикрытием карантина проще воровать. Не секрет, что во всем, что связано с финансированием карантина, откаты составляют 75%. Все зарабатывают, все улыбаются. Конечно, они хотят все это продлить.

При этом они очень сильно напугали людей. Все опросы показывают, что люди боятся. Поэтому происходящее никак не отражается на популярности власти. Но пройдет время, люди поймут, что их обманули, тогда рейтинг партии власти обвалится. Но это случится ближе к осени», – прогнозирует Александр Охрименко.