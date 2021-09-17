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17.09.2021 20:19 (Мск), Львов, Тарас Стрельцов
 
Дзен, Конфликт, Львов, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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«Украинская власть пришла обманом и живёт обманом» – депутат Рады из Львова

Новости УкраиныУкраинцы не увидели выполнения ни одного предвыборного обещания президента Владимира Зеленского – вместо зарплат...

Украинцы не увидели выполнения ни одного предвыборного обещания президента Владимира Зеленского – вместо зарплат в 4 тысячи долларов и расследований преступлений предшественников, наблюдается стремительный рост нищеты и коррупции.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат Верховной рады Олег Синютка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема политической силы «Слуга народа» и президента – смотрите, они говорят о том, что мы поддерживаем военных, а по факту задолженность полтора миллиарда, в том числе и за боевые, они говорят о поддержке людей – и на сегодняшний день отказываются направить деньги, которые нам поступили, как поддержка страны, на пенсии, на социальные выплаты медикам и тем же военным, они сегодня говорят о борьбе с коррупцией, и тягачи, которые не хотели покупать за 300 тысяч долларов, покупают за миллион долларов», – рассказал Синютка.

Олег Синютка подчеркнул, что вместо выполнения предвыборных обещаний, президент Украины Владимир Зеленский и его команда начали делать прямо противоположное – и массово воровать.

«Таких вещей, где вы говорите одно и обманываете людей, можно говорить в течение всей передачи «Великий Львов», это самая большая беда сегодня, когда власть просто пришла, обманув людей.

Помните, «4 тысячи заработная плата»? Помните, «будут сидеть в тюрьме»? Помните, «конец эпохи бедности, эпохи жадности»? Знаете, что будет 26 сентября? 26 сентября будет экватор правления власти Зеленского, и с 27 сентября ваша власть уже пойдёт к концу. Это поверьте, это проблема у вас, которые пришли обманом, и сегодня обманом живёте», – подытожил депутат ВР.

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