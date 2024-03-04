Украинская власть продолжает открывать новые фронты

Киеву приходится держать не только военный, но и торговый фронт, причем с ближайшим союзником.

Об этом в эфире радио «UA Chicago» заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, у нас идет торговая война, и назревает именно торговая война с ближайшим союзником. Давайте загибать пальцы на руках. Сколько у нас есть фронтов? Ну, мы имеем военный фронт – понятно, он основной, это внешний фронт. Теперь добавляем сюда торговую войну с ближайшим союзником», – сказал русофоб.

«Добавляем фронт экономический – поссорились со всем и всеми. Добавляем сюда внутренний фронт, потому что узурпация власти мафией и мародерами – это вообще тема, неподъемная глыба, говорено-переговорено, катастрофическая ситуация, проигранная фактически. Им хоть кол на голове теши – они сидят в своих кабинетах и в ус не дуют.

То есть у нас этих фронтов уже насобирается на две руки – вот так Украина должна воевать. И вместо того, чтобы уменьшать их количество, вместо того, чтобы делать акцент на стойкость на основном фронте, где государственность и границы на кону, власть раскрывает новые и новые фронты», – заявил Дроздов.