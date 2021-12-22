Украинская власть продолжает прессинговать одесских моряков

22.12.2021  21:36 (Мск), Донецк,
Алексей Муратоа.  
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Авторская колонка, Дзен, Коррупция, Общество, Одесса, Политика, Россия, Скандал, Транспорт, Украина
Новости Украины

Сегодняшняя Одесса продолжает пожинать плоды своей нерешительности в 2014 году. Крупнейший портовый город, русский город (!) после государственного переворота погибает от коррупции и деиндустриализации.

Из-за беспредела постмайданных чиновников, под удар вновь попали моряки, которые находятся на грани потери рабочих мест. Следовательно, морякам в перспективе нечем будет кормить свои семьи, и они будут вынуждены примерить на себе унизительное клише «заробитчане», отправившись на работу в Европу.

Сегодняшняя Одесса продолжает пожинать плоды своей нерешительности в 2014 году. Крупнейший портовый город, русский...

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Об этом в колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Несмотря на то, что в июле текущего года Верховная Рада принятием законопроекта № 3944 лишила моряков со стажем работы на судах требования повторной сдачи экзаменов для получения подтверждения своей компетентности, на деле обстоятельства складываются иным образом.

В одесской Морской администрации остановили приём документов на подтверждение рабочего стажа. То есть, морякам опять придётся сдавать экзамены перед отправкой, а эта процедура – не из дешёвых и измеряется в долларах США. Если обычные моряки могут уложиться в сумму 5 тысяч у.е., то капитанам кораблей для разрешения выйти в море понадобится порядка 15 тысяч долларов.

Пикеты и протестные митинги сотрудников морских судов проходят в Одессе регулярно, но жандармерия их быстро сворачивает. Уже несколько дней у здания «Морречсервиса» проходит очередная акция протеста моряков, которых «нахлобучили» трухановские чиновники.

Смелость и борзость одесских чиновников и полицейских вполне объяснима: неспроста мэр Одессы с «пидозрой» Труханов примирился с Зеленским, – значит, и преЗЕдент в доле всех «морских» взяток.

Говоря о Зеленском, ему сейчас уж точно не до проблем моряков. Он устроил пир во время чумы в Карпатах – так называемую конференцию с дипломатами, на которой вещает об изменениях внешней политики Украины. Для начала Зе не мешало бы навести порядок в «незалежной», а потом уж касаться глобальных тем.

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