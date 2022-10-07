Украинская власть проиграла водителям маршруток войну за русский шансон

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Новости Украины

После многих лет безрезультатной борьбы с “несознательными” водителями маршрутных автобусов, которые по привычке включали в салонах русскую музыку, украинские власти сдеали ход конем – с 7 октября на Украине водителям автобусов и такси запретили включать любую музыку в салоне.

Об этом говорится в принятом Радой законе Украины 2310-IX.

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Водителям автобусов или маршруток запретили включать музыку, фильмы или другие звуковые сигналы во время поездок. В салоне можно озвучивать только информацию о поездке.

Передача звука может осуществляться только на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон – только во время нерегулярных перевозок с согласия всех пассажиров.

Так, в такси также запретили воспроизводить музыку или другие звуковые сигналы без согласия всех пассажиров. Транслировать музыку и другие звуки можно через индивидуальные наушники пассажиров.

Напомним, многие годы националисты тщетно боролись с водителями автобусов из-за звучащей в салонах как правило русской музыки. В Верховной Раде приняли законопроект №7273-д об ограничении публичного использования русской музыки. Запрет не будет касаться российских певцов, которые входят в список музыкальных исполнителей, осуждающих войну против Украины.