Украинская власть раскрутила ожидания от наступления. Военные сомневаются в успехе – Карасев

Украинская власть завысила ожидания населения постоянным анонсированием наступления. Теперь, когда оно под вопросом, а его успех неочевиден, на передний план должны выйти военные, которые скажут, что наступление слишком рискованно и приведет к чрезмерным жертвам.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы слишком раскрутили ожидания. С общественными ожиданиями надо работать аккуратнее. Это очень сложный материал, поэтому, если вы его завышаете и накачиваете эти ожидания, часто искусственно, тогда, действительно, может быть сильное разочарование. Поэтому уже интервью Резникова и ряд других вещей наталкивают меня на то, что власть начинает потихоньку сдавать назад в сфере общественных ожиданий. Теперь военные могут первыми сказать, что нет условий для полноценной победы. Разве не говорил об этом Марк Милли, разве не говорил об этом буквально на слушаниях в Конгрессе буквально два дня назад командующий силами НАТО в Европе генерал Каволли? Он же так и сказал, что да, с одной стороны мы сделали все возможное, чтобы подготовить украинцев, но обратите внимание, русские тоже создали оборонительные редуты, у них накоплен резерв и ресурс, проведена мобилизация, и посмотрите, что они делают по морям и океанам своим подводным флотом», – сказал эксперт.

По его словам, у западных военных есть понимание этих процессов, но украинские пока молчат.

«Потому что немножко другая ситуация у наших военных. Но они, наверное, тоже так думают – они же тоже, если видят, что не хватает резерва для абсолютной победы и успешного в военном отношении прорыва и военный успех не гарантирован, не запрограммирован, шансы на него есть, но гарантии нет, то военные не полезут, потому что это рисковать личным составом, подводить армию или войска под возможность разгрома и так далее», – отметил политолог.

«Речь идет об окончании горячей фазы войны. Война в том или ином виде – в холодном или гибридном может продолжаться, перемирие. Перемирие не означает мир, а означает только передышку. А дальше может быть мир, а может быть движение к новому раунду войны. Но вопрос о том, как продать это обществу, ставит власть перед дилеммой», – заявил Карасев.