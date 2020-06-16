Украинская власть разыграла спектакль с праворадикалами на суде по делу Стерненко

16.06.2020, Киев, Игорь Петров

Беспорядки, устроенные радикалами в Киеве у здания суда во время рассмотрения дела неонациста Сергея Стерненко, убившего человека в Одессе, является еще одним преступлением, в котором участвовала также и власть.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она напомнила, что 15 июня радикалы напали на журналистов у здания суда в Шевченковском районе Киева, где рассматривалось дело об избрании меры пресечения для экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко, подозреваемого в убийстве.

12 июня 2020 года группа поддержки Стерненко также устроила беспорядки и стычки с полицией возле здания суда, когда судебный процесс рассмотрения только начинался. Правоохранители никого из радикалов не задержали.

«Абсолютно все руководители радикальных организаций состоят на учете в СБУ и в полиции. Это не случайные люди, все их досье есть там. Когда силовики хотят, эти люди никуда не выходят, а сидят тихонечко под лавкой. Когда силовики позволяют им так себя вести, они, не зная, что их не настигнет ответственность, ведут себя именно так. Видите, они же не прячутся, не прячут свои лица, это происходит днем. Поэтому присутствие там вот этих криминальных радикальных элементов – это сговор с властью, это элементарное соучастие. Они все совершенно известны.

Если происходит что-то особо тяжкое (или произойдет), это будет эксцесс соучастия –выход соучастника за рамки соучастия. То есть собирались пошуметь, покричать и отпустить Стерненко восвояси, а вышло так, что пострадали люди. Перед нами сейчас не протест, перед нами сейчас группа лиц совершающая массовые уголовно наказуемые деяния.

Это и вмешательства в деятельность суда, это и угроза судьям, это и хулиганство, и массовые беспорядки, и нанесение телесных повреждений и так далее. Это, безусловно, бездействием полиции, а иногда и соучастие полиции – именно силовики выталкивали журналистов. Выталкивали не радикалов, а применяли силу к журналистам именно силовики. Это также подтверждает мою уверенность соучастие в политическом соучастии сегодняшней власти и сегодняшних радикалов.

Я хочу вам напомнить, что когда власть хочет закрыть радикалов или преступников, она это делает очень быстро и жестко. Во время событий в Броварах были легко и просто задержаны 21 подозреваемый, вооруженных подозреваемых, в отношении которых была информация что могут стрелять, сопротивляться. 21 задержан без шума и пыли, а здесь сявки подзаборные и их никто не может задержать. Трех задержали и отпустили уже, а еще и посадят каких-то полицейских, выгонят или лишат звания. Признают этих задержанных еще и потерпевшими.

То, что мы видим – это не противостояние власти и радикалов. Нет никакого противостояния, если все они сексоты и все они на учете, и власть может реагировать когда она хочет, быстро, жестко и конкретно. И это – соучастие, это кино. Нам показывают попытку власти как бы «привести весну» в наш дом, а эти, набивая себе рейтинг, совершают преступления на наших глазах вот и всё», – сказала Лукаш.