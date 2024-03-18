Украинская власть роет новую границу страны – Балашов

Анатолий Лапин.  
18.03.2024 13:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Оборонительные укрепления украинской армии станут новой границей страны. Об этом в эфире своего видеоблога заявил беглый украинский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Балашова, граница будет простираться вдоль существующей линии фронта, а пространство между «линией Суровикина» и «линией Зеленского» будет «серой зоной», которая будет либо заминирована, либо на ней расположатся миротворцы.

Оборонительные укрепления украинской армии станут новой границей страны. Об этом в эфире своего видеоблога...

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«Вырисовывается самое интересное – сейчас Украина уже выделяет деньги, уже Зеленский начинает говорить «окапывайтесь», хотя год назад мы начали говорить, что надо окапываться, на нас «шикали», потом власть все время молчала и никак не могла сказать, что надо окапываться, а, значит, переходить к следующему шагу, то есть, защитные рубежи – это, значит, нет наступления.

А еще дальше, если мы посмотрим, фактически Украина начала копать, рыть новую границу Украины. Вот то, что сейчас копает Зеленский и его команда, – это новая граница будущей Украины. Фактически идет раздел Украины по обе стороны», – считает миллионер.

«А мы об этом говорили, что если выкопали «линию Суровикина», точно зная, где она должна пройти, а потом от нее отступают энное количество километров и копают «линию Зеленского», то мы понимаем, что между ними – это «серая зона», на которой могут возникнуть хоть «голубые каски», хоть какие-то разделительные линии, хоть просто все заминировано. Две тысячи километров копается разделительных линий», – заявил Балашов.

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