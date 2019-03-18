Украинская власть сегодня валяется под ногами

18.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский президент Петр Порошенко практически потерял власть, поэтому админресурс вряд ли поможет ему победить на предстоящих выборах.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил украинский политконсультант Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он проявил слабость. Есть такой термин, что слабости не прощают не только врагам, но и друзьям. Сейчас начинается отток, чтобы фальсифицировать выборы за Порошенко, люди несколько раз задумаются. Проблема админресурса в том, что он должен быть уверен в том, что есть стержень власти. Сейчас Порошенко не выглядит, как власть. Власть сегодня буквально уже лежит под ногами и админресурс перестает работать.

Например, когда американцы когда делают «цветные революции», то нужно найти другой стержень власти и устранить силовиков, так Аваков играет свою игру», – пояснил эксперт.

При этом он сравнил с Наполеоном главного конкурента нынешнего президента – шоумена Владимира Зеленского.

«Если мы возьмем французскую революцию, то Зеленский триумфально похож на Бонапарта. И вот как раз тот же Аваков играет роль Бараса, которого отодвинут, но который поможет прийти Бонапарту-Зеленскому к власти», – добавил Мишин.