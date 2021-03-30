Украинская власть угрожает наводнить Крым своими чиновниками и силовиками

30.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

2/3 крымчан якобы были вполне удовлетворены жизнью на Украине, а потому референдум 2014 года – просто спецоперация.

Об этом в ходе онлайн-дискуссии заявил бежавший в Киев из Крыма экономист Андрей Клименко, обласканный властью во времена правления Партии регионов на полуострове, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За два года до оккупации Крыма мы как партнеры Центра Разумкова принимали участие в большом специальном социологическом исследовании на территории Крыма. Там были, в том числе [вопросы] об отношении к Украине. 66% сказали, что им хорошо в Украине. Жестких отказников было 22% по тем данным. Вот это они и проголосовали.

Не было причины. Причина была одна – это была очень талантливая, гениальная спецоперация военной разведки, внешней разведки и сил спецоперациq Российской Федерации. В те дни, когда Украина хоронила героев Майдана и оплакивала их, когда не было ни одного человека в министерствах, все разбежались, не было ни одного министра кроме Авакова со стажем. То есть это просто гениальная спецоперация. Если копать, мы докопаемся. И это все будет неправда», – сказал Клименко.

Антон Кориневич, постоянный представитель президента Украины в АР Крым, на той же дискуссии сообщил, что Министерство по вопросам реинтеграции разрабатывает пилотный проект по замещению госслужащих в Крыму украинскими кадрами.

«Важный вопрос: как это технически и логистически сделать. Вы можете посмотреть информацию о заседании Министерства по реинтеграции 26 марта и там принималось решение о пилотном проекте по кадровому резерву и для территорий Донецкой и Луганской областей, и для АР Крым и Севастополя. Мы так понимаем, министерство уже готовит какой-то пилотный проект.

По нашему мнению это, безусловно, должно быть потому что при возвращении украинского флага туда должны возвращаться украинские эксперты, чиновники, правоохранители и все другие. Ну а русские, соответственно, будут приглашены покинуть эту нашу территорию исключительно законным способом», – заявил Кориневич.