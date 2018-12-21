Украинская власть втихаря от “патриотов” обтяпала “зраду” в энергетике

21.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Украинское издание «Зеркало недели» обнаружило еще одну «зраду» – правительство Украины продлило контракт с российской корпорацией ТВЭЛ на поставку ядерного топлива на большинство энергоблоков украинских АЭС до 2025 года, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Подписание этого документа, а также некоторые другие телодвижения украинской власти в атомной энергетике за последнее полугодие могут еще надолго закрепить (если не увековечить) доминирование страны-агрессора в стратегической отрасли, дающей Украине 55–60% электроэнергии, и значительно снизить энергетическую безопасность нашего государства», – пишет издание.

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Автор на разные лады расхваливает продукцию американской компании Westinghouse, которая частично вытеснила с украинского рынка российские ТВЭЛы.

«Почему во время российской агрессии 60% — у российской “ТВЭЛ”, а 40% довольствуется Westinghouse, у которой контрактные обязательства перед украинской стороной обеспечить наши АЭС топливом в случае прекращения поставок из России?

Вместо того, чтобы усилить тех, кто нам готов и хочет помочь, ведомство Недашковского (министр энергетики Украины ред.) закрепляет позиции тех, от кого мы ожидаем вероломства», – пишет «Зеркало недели».

Издание упоминает о том, что топливо Westinghouse продолжает использоваться в режиме опытной эксплуатации, но считает это обстоятельство пустяковым.

Еще больше удручает «Зеркало недели» то, что Украина и ТВЭЛ продолжают обсуждать домайданные планы по строительству в Кировоградской области завода по производству ядерного топлива.

«В американских умах сейчас наверняка происходит когнитивный диссонанс: как это Киев, постоянно твердя, что враг у ворот, и призывая западных партнеров увеличить помощь Украине в борьбе с этим врагом и усилить санкции против агрессора, со своей стороны принимает решение о финансировании длительной зависимости от агрессора в стратегической отрасли и отвергает предлагаемую его основным союзником в борьбе с агрессором поддержку в этой сфере?», – негодует автор статьи.

По мысли автора, не только выгоды в сфере энергетики должны мотивировать Украину не заключать сделки с Россией.

«США — наш главный форпост на пути “Северного потока-2”. На военную помощь Украине Соединенные Штаты выделяют в своем оборонном бюджете на следующий год 250 млн долл. и при этом продлевают все запреты и ограничения на военное сотрудничество с Россией. Американцы возводят в Очакове три объекта для ВМС Украины, по сути, заново создавая береговую инфраструктуру нашего флота, утерянную после российской аннексии Крыма.

На этой неделе спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер убеждал европейских партнеров принять дополнительные санкции против России за агрессию в районе Керченского пролива и анонсировал новые американские военные поставки в Украину», – пишет «Зеркало недели».