30.04.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Политика, Украина
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Украинская власть взялась за уничтожение среднего класса


Представители малого бизнеса совершенно правы, требуя от правительства Украины смягчения условий карантина, поскольку крупный бизнес работает.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-министр транспорта и связи, народный депутат Украины IV созыва Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государство становится полицейским. В других странах сейчас закрывают глаза даже на теневой рынок – лишь бы люди выжили. А у наших чиновников в голове одно – с чего получить деньги. То, что «Эпицентру» или «Макдональдсу» можно или «Рошену» с его кофейнями, а вам [малому бизнесу] нельзя – это величайшая подлость. В любой стране за это бы полетели головы, до самого верха.

Они добиваются, чтобы не было среднего класса, чтобы мы бsли рабами. Но у них не получится. Вы пришли к наемным менеджерам в здании Кабмина, но они забыли, что это бывшее здание НКВД, где внизу – камеры. И к вам никто не вышел. Они доиграются, но мы не хотим этого», – сказал Червоненко.

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