Украинская внешняя торговля ушла в многомиллиардный минус

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле этого года составил 4,3 млрд долл., что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

За 7 месяцев 2022 года товарооборот составил 55,7 млрд долл. В январе-июле этого года на Украину импортировали товаров на 30 млрд дол. Экспортировали из Украины продукции на 25,7 млрд долл.

Страны, из которых больше всего импортировали на Украину: Китай — 4,2 млрд долл., Польша — 2,7 млрд долл. и Германия — 2,6 млрд долл.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на 3,8 млрд долл., Румынии — на 1,7 млрд долл., Китая — 1,6 млрд долл.

Больше всего импортировали на Украину следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — 8,3 млрд долл.

топливно-энергетические товары — 7,6 млрд долл.



продукция химической промышленности — 5,5 млрд долл.В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — 11,5 млрд долл.

металлы и изделия из них — 4,4 млрд долл.

машины, оборудование и транспорт — 2,7 млрд долл.