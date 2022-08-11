Украинская внешняя торговля ушла в многомиллиардный минус

11.08.2022  11:40 (Мск), Киев
Никита Еременко.  
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Дзен, Статистика, Торговля, Украина, Экономика
Новости Украины

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле этого года составил 4,3 млрд долл., что в полтора раза больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Гостаможслужбы страны.

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-июле этого года составил 4,3 млрд долл., что...

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За 7 месяцев 2022 года товарооборот составил 55,7 млрд долл. В январе-июле этого года на Украину импортировали товаров на 30 млрд дол. Экспортировали из Украины продукции на 25,7 млрд долл.

Страны, из которых больше всего импортировали на Украину: Китай — 4,2 млрд долл., Польша — 2,7 млрд долл. и Германия — 2,6 млрд долл.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на 3,8 млрд долл., Румынии — на 1,7 млрд долл., Китая — 1,6 млрд долл.

Больше всего импортировали на Украину следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — 8,3 млрд долл.
топливно-энергетические товары — 7,6 млрд долл.

продукция химической промышленности — 5,5 млрд долл.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — 11,5 млрд долл.
металлы и изделия из них — 4,4 млрд долл.
машины, оборудование и транспорт — 2,7 млрд долл.

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