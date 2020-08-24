Украинская водная блокада: Крым переходит на осадное положение

24.08.2020, Симферополь, Максим Карпенко

С сегодняшнего дня Симферополь, Симферопольский район и часть Бахчисарайского района перешли на ограниченный режим водообеспечения из-за чрезвычайной засухи и водной блокады, введенной Украиной. Теперь в 40 населенных пунктов указанных регионов вода поступает по графику. Об этом сообщила глава Администрации Симферополя Елена Проценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам чиновницы, эти меры связаны с обмелением Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ, которые питают центр Крыма.

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«По состоянию на сейчас, забор воды для Симферополя осуществляется в объемах плюс-минус 160 тысяч кубометров в сутки. Для недопущения ухудшения ситуации, принято решение о введении поэтапного ограничения водоснабжения. Ограничения будут вводиться в три этапа. Первый этап: в ночь с 23 на 24 августа суточный отбор воды снизится до 140 тысяч кубометров. Горячее водоснабжение будет прекращено. Второй этап: с 31 августа по 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 тысяч кубометров в сутки. Будет введена подача воды по графику. Третий этап наступит 7 сентября. Подача воды снизится до 100 тысяч кубометров в сутки и будет осуществляться по часам – утром и вечером», – сообщила в своем блоге Проценко.

По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, проблема водообеспечения полуострова время от времени возникала и в советские годы, и во времена вхождения в состав Украины, и каждый раз была связана с природными условиями – жарким летом и отсутствием дождей. При этом, Северо-Крымский канал, перекрытый Украиной, никак не улучшал ситуацию, хотя и функционировал в 90-е и 2000-е.

Когда я читаю, в том числе в центральных СМИ о том, что Северо-Крымский канал обеспечивал водой на 80%, я знаю, что это не так. Что касается обеспечения питьевой водой, то процентов на 15. И в прежние времена мы больше зависели от погодных условий. Проблемы с поставкой питьевой воды были и во времена Советского Союза, и в 90-х годах, и в «нулевых» годах. Опять-таки, это было связано с погодными условиями и носило временный характер.

При этом, особенно в период нашего нахождения в составе Украины, никто всерьез не разрабатывал какие-то планы по дополнительному водообеспечению населенных пунктов. Проблема проходила за счет обильных осадков и та тема забывалась.

Северо-Крымский канал не решит проблемы. Он решал проблемы с производством сельхозпродукции. В 94-м году была тяжелейшая засуха, меня тогда как раз избрали председателем Верховного Совета Крыма, прилетел сюда Кравчук – он баллотировался на второй срок на пост президента Украины. Прилетел в Джанкойский район, ходили по полям там, а пшеница была по щиколотку. Дождей не было и урожая не было, а Северо-Крымский канал был.

Все с пониманием к этом относятся. Да, кто-то будет и радоваться, из числе тех, кто мечтает о возвращении Крыма в состав Украины, таких процентов десять есть. А тот, кто понимает – ну, преодолели мы уже сложности с энергообеспечением, обеспечением газом, сняли полностью транспортную блокаду. Пройдет еще какое-то небольшое время, и решим вопрос с водой», – уверяет Цеков.