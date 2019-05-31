31.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика, Украина, Экономика
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Украинская военная промышленность практически умерла

Все, что делают предприятия оборонного комплекса Украины, – это перекраска старой советской техники и выпуск единичных экземпляров новой.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр обороны Украины и бывший премьер-министр Юрий Ехануров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Денег выделяется катастрофически мало. Сегодня наша оборонка практически не работает, потому что в основном что делают? Берут старую технику, красят, ставят какие-то новинки типа приборов ночного видения или связь немного лучшую и отправляют их. И это большая проблема для нас. Мы должны понимать, что современная армия – это не вопрос численности, а вопрос оснащенности…

Мы видели на параде десять машин «Козак», а вы знаете, что нам нужно 3-4 тысячи их для Украины. Их есть 43 штуки на все наше войско. А это современное вооружение», – заявил Ехануров.

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