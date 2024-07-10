Украинская военная пропаганда: Под Купянском нам грозит второе Очеретино

Игорь Шкапа.  
10.07.2024 08:29
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российские подразделения наступают на нескольких направлениях, одним из самых опасных для ВСУ становится Купянское.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире интернет-канала «Укрлайф» заявил обозреватель военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, который ранее в своем блоге написал, что «на Купянском направлении, похоже, назревает кризис, схожий с «очеретинским прорывом».

Российские подразделения наступают на нескольких направлениях, одним из самых опасных для ВСУ становится Купянское....

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«По динамике развития ситуации крайних нескольких дней одновременно с наступательными действиями на Краматорском, Покровском направлениях противник организовал такие же действия в северном секторе Купянского направления», – сказал Машовец.

По его словам, ВС РФ наступают по двум дирекциям, одна из которых идет к Купянску-Узловому. Вторая (Песчаное, Берестовое) – по направлению к реке Оскол.

«Очевидно на оперативно-тактическом уровне противник пытается одновременно с трех сторон срезать те части плацдарма ВСУ на Купянском направлении и выйти на рубеж по реке Оскол… Если противнику это удастся, произойдет отсечение северной части плацдарма», добавил эксперт.

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