Украинская военная разведка напугана военным могуществом России

26.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Запланированные Россией учения «Кавказ-2020» являются актом устрашения Украины и Европы, а также подготовкой вооруженных сил стран-участниц ОДКБ в военных операциях РФ.

Об этом ходе брифинга заявил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Анализ обстановки вокруг Украины показал целенаправленные действия России по наращиванию боевого потенциала близ границ нашей страны. Создание новых соединений частей, милитаризация оккупированного Крымского полуострова увеличивают военную угрозу национальной безопасности Украины.

Каждый год готовность российских войск к боевому применению проверяется во время стратегических командно-штабных учений ВС России. В этом году в ходе учений «Кавказ-2020» будет отработан весь комплекс мероприятий по подготовке и применению российских сил общего назначения. К участию в учениях «Кавказ-2020» также привлечены контингенты вооруженных сил 17 стран-партнёров», – сказал представитель украинской разведки.

Он добавил, что к учениям будут привлечены все виды войск, а также сообщил учения будут проводиться не в глубине РФ, а непосредственно близ границ с Украиной.

«На едином оперативном фоне во время проведения «Кавказ 2020» будет запланировано и совершено обучение Организации Договора о коллективной безопасности. Основная цель – проверка возможностей применения подразделений вооруженных сил стран ОДКБ в военных операциях ВС РФ под прикрытием гуманитарных миссий.

В ходе показательной фазы учений «Кавказ 2020» не исключаются демонстрационные и провокационные действия. В целом анализ имеющейся информации позволяет утверждать, что вместе с традиционными вопросами будут отработаны наиболее важные элементы подготовки и применения ВС России.

Необходимо указать, что эти учения будут использованы российским руководством для демонстрации военного могущества Украине и странам Европы. Их необходимо рассматривать как элемент давления на нашу страну. В это же время усилится информационная кампания России, в том числе с использованием украинского информационного пространства.

Основная цель – запугивание и навязывание на всех уровнях мысли о необратимости исполнения российских требований относительно оккупированных территорий, и способность Кремля отстаивать свои интересы с использованием военной силы», – резюмировал Скибицкий.