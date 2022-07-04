Украинская военная разведка: Протестов в России не будет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

В Российской Федерации не будет антиправительственных протестов, связанных с проведением СВО на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил глава Главного управления разведки МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, видит ли он протестные настроения среди граждан России из санкций и потерь в ходе боевых действий.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Нет, и их не будет», – сказал глава военной разведки Украины.

По его словам, практически вся Россия поддерживает действия своего руководства.

«Это на самом деле так, не надо думать, что один Путин такой плохой, а все остальные просто не знают, что делать. Знают, очень четко знают и понимают. Возможно, это следствие долговременной пропагандистской работы с ними. Здесь можно много спорить, почему так, но это факт, это так есть», – сокрушается генерал.

Он также утверждает, что россияне поддерживают «нанесение ударов по жилым помещениям».

«Это же не пишет Путин или Патрушев, к примеру, нет. Они это поддерживают, поэтому никаких протестных настроений там не будет», – резюмировал Буданов.