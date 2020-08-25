Украинская военная разведка возопила о переброске «войск Путина» в Белоруссию

25.08.2020, Москва, Елена Острякова

Youtube-канал «ИнформНапалм», связанный с разведкой минобороны Украины, считает подозрительными перемещения военно-транспортных самолетов между Белоруссией и Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, подозрения вызвал отслеженный при помощи сервера FlightRadar перелет на российскую авиабазу Дягелево в 3 км от Рязани военно-транспортного самолета ВВС Белоруссии Ил-76МД 14 августа.

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«ИнформНапалм» напоминает, что в Рязани находится высшее воздушно-десантное командное училище, а самолет Ил-76МД предназначен для парашютного и посадочного десантирования особого состава, военной техники, грузов, горючего и контейнеров.

Подозрительным показался украинским разведчикам и другой рейс этого самолета – 12 августа в Новосибирск. Официальное объяснение Минобороны России о том, что таким образом была доставлена в Россию белорусская команда для участия в конкурсе «Отличники военной разведки», киевских стратегов не удовлетворяет.

«Не исключено, что это видео может быть легендированием со стороны РФ с целью отвлечь внимание журналистов от этого перелета», – сказал ведущий youtube-канала Михаил Макарук.

По его данным в тот же день белорусский самолет залетал еще и в подмосковную Кубинку, где дислоцируется 45-я отдельная бригада специального назначения воздушно-десантных войск, «участвовавшая в захвате Крыма и войне против Украины на Донбассе».

А вот перелет двух российских борта ВКС 12 августа в Белоруссии заставил Макарука сделать смелый прогноз.

«Не исключено, что Владимир Путин пришел к определенному соглашению с режимом Лукашенко, и эти перелеты свидетельствуют о переброске дополнительных сил или грузов для удушения гражданский протестов в Белоруссии. Или же они являются элементом подготовки к захвату территории да объявления о введении российских «миротворцев» в рамках ОДКБ», – сказал Макарук.