06.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Происшествия, Скандал, СМИ, Украина
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Украинская военная рухнула в обморок во время речи Порошенко

Во время выступления президента Украины Петра Порошенко в зоне так называемой «ООС» одна из стоявших позади него военнослужащих упала в обморок.

Соответствующее видео было показано телеканалом «112 Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пострадавшую сразу подхватили и отнесли в сторону. Сам Пётр Порошенко прервал речь, покинул трибуну и сделал вид, что помогает нести потерявшую сознание военнослужащую.

«Сомкнуть строй», – приказал оставшимся солдатам на русском языке возвращавшийся к микрофону президент Украины.

«И такое бывает», – добавил он в микрофон уже на украинском.

Произошедшее прокомментировала на своей странице в Facebook журналист киевской интернет-газеты «Страна» Ольга Волкова.

«Сомкнуть строй!» – единственное, что заявил Пётр Порошенко без суфлера, когда в рядах военнослужащих упала в обморок девушка-солдат. Для чего необходимы подобные выступления президента? Какая от них эффективность, если военные вынуждены томиться в долгом ожидании приезда гаранта, который будет читать бегущую строку суфлера? И кстати, почему это фраза «сомкнуть строй» звучит по-русски, закон о языке ведь не для этого принимали», – отметила она.

Отметим, что обмороки во время речей или торжественных мероприятий происходили столь часто, что стали «визитной карточкой» президента Украины Петра Порошенко.

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