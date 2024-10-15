Украинская военщина: Россия готовит наступление на Днепропетровск, Запорожье и Харьков

Анатолий Лапин.  
15.10.2024 09:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия начала восстанавливать утраченные в рамках украинского контрнаступления 2023 года позиции на Запорожском направлении и формирует условия взятия под свой контроль подконтрольных Киеву крупных областных центров.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Так или иначе политически на Запорожском направлении противник поставил себе за цель взять снова территории, которые были силами обороны Украины отвоеваны в ходе контрнаступательной операции. Это Работино, Времевский выступ. В целом задачи дальше выходить на Запорожье», – сказал генерал.

«То есть Путин не оставил идеи, что после потери областного центра Херсона все-таки завоевать отдельные центры – такие, как Харьков, Запорожье, Днепропетровск. То есть это очень по-крупному. С Херсоном сложнее, потому что через Днепр.

Мы знаем по своим силам обороны, поэтому удерживать там позиции в районе Крынок и остальных оказалось очень сложно, поэтому они были оставлены, потому что через Днепр организовывать – это надо большие силы, которых пока у противника нет. А здесь, в частности по Запорожью, мы видим, как последовательно они готовят такого рода действия», – заявил Романенко.

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