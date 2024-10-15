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Странам Запада давно пора осознать, что военная поддержка Украины не позволит победить Россию на поле боя.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в турецком издании Harici пишет декан Института средиземноморских исследований (ISMR) Чжэцзянского университета международных исследований Ма Сяолинь.

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Он подчеркивает, что нынешняя администрация США спровоцировала Россию на проведение СВО, отказав Москве в конце 2021 года в предложении остановить расширение НАТО на восток.

«После этого администрация Байдена оказала давление на Украину через Великобританию, нарушила соглашение о прекращении огня, которое должно было быть достигнуто между Россией и Украиной, и пообещала оказать поддержку Украине через членов НАТО. Эта поддержка была подкреплена обещанием «продолжать оказывать поддержку столько, сколько потребуется», – говорится в публикации.

По словам автора, «стратегическая цель администрации Байдена состоит в том, чтобы истощить Россию, давнего стратегического соперника, и Европейский Союз, который стремится вырваться из-под долгосрочного контроля США».

«Однако политики часто бывают расторопны и забывчивы, война началась и зашла в тупик, независимо от того, осознают ли США или европейские партнеры, что нет возможности победить Россию на поле боя, с ее большой территориальной территорией, населением, сильным и всеобъемлющим национальным характером. Более того, для Европы и США нежелательна ситуация, когда и США, и Европа сильно пострадают от этой войны и в конечном итоге проложат путь к новой игре великих держав с «прекрасной точки зрения» Китая. Если новая модель игры великих держав позволит избежать «афганизации» российско-украинской войны, то этот конфликт приведет к «палестинизации», – отмечает эксперт.

Он указал, что РФ усвоила уроки войны и стала «быстро получать стратегический контроль для победы», увеличивая численность армии, военное производство и расходы на оборону.

«Кроме того, она достигла мощности по стрельбе примерно 10 тысяч артиллерийских снарядов в сутки, в шесть раз увеличено производство беспилотных летательных аппаратов, значительно расширен арсенал гиперзвуковых ракет», – добавил аналитик.

Автор указывает, что «НАТО продолжает нарушать «красную линию» России, снабжая Украину наступательными вооружениями, и даже закрывает глаза на украинские атаки вглубь России.

«Если война продолжится, даже если она не выйдет из-под контроля и не вызовет «Третью мировую войну», она снова откроет аналогичные раны для США и НАТО, такие как война во Вьетнаме, война в Афганистане и, в конечном итоге, кровавые деньги. […] «Афганизация», безусловно, является трагедией для всех сторон конфликта, но может ли «палестинизация» принести мир Европе и всему миру? Разве те, кто вызвал эти кризисы и конфликты, не должны взять на себя свою историческую ответственность и общественную критику?», – резюмирует Ма Сяолинь.