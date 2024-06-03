Украинская война переходит в европейскую с применением ядерного оружия – Стариков

Разрешение бить западным оружием вглубь территории России означает переход конфликта в новую стадию, при которой возрастает риск ядерных ударов.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Теперь самое опасное, что может быть, – самое опасное в том, что уже в принципе произошло, что война переходит с территории Украины на территорию Российской Федерации. Это опасно не для российско-украинской, нам выгодно перенести войну на территорию противника. А в рамках стратегической ядерной стабильности это приведет к эскалации напряженности, эскалационной составляющей, перерастания войны не в мировую, а, назовем ее, на европейском театре военных действий с применением нестратегического ядерного оружия.

То есть война из российско-украинской, сейчас идет первый этап перехода ее в совершенно другую фазу применения нестратегического ядерного оружия», – заявил Стариков.