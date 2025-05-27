Украинская война переходит в разрушительную воздушную фазу

Анатолий Лапин.  
27.05.2025 11:29
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Уже в ближайшей перспективе налеты из 1000 российских дронов одновременно станут нормой.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже в ближайшей перспективе налеты из 1000 российских дронов одновременно станут нормой. Об этом...

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«Сейчас, по отчетам перед западными разведками, мы сбиваем 95% всего, что летит вокруг Киева. То, что падает, это падает 5%. 5% создают разрушительные последствия. А если будет падать не 5%, а 25%, что за год останется от города? А идет речь о годе, потому что увеличение, производства перехватчиков для «Пэтриотов» из Германии будет оживлено с 2026 года. Москаль имеет год, плюс у москалей четкий план, они на конец года выходят на производство 500 дронов в день.

Это означает, что рои из тысячи дронов во время каждого налета станут нормой. Физически сбить это невозможно, потому что есть определенная точка перенасыщения системы ПВО. Это, в принципе, означает, что если идея прекращения войны лопнет, все дальше «несокрушимые», все дальше «устойчивые», «не надо нам других вариантов искать, нам надо границы 91-го года», то рои из тысячи единиц во время одной массовой атаки – это будет большой перелом в войне», – заявил Дроздов.

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