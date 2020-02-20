20.02.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Происшествия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Украинская волонтёрка: Надо было сбить самолёт из Китая как «Боинг» над Донбассом


Истерия на Украине вокруг прибытия самолета с эвакуированными из Китая обретает новые формы: помогавшая боевикам АТО волонтёр Марина Лобок выразила публичное сожаление тем, что борт с потенциально зараженными коронавирусом не был сбит.

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Об этом девушка написала на своей странице в социальной сети. Правда, автор после гневных комментариев догадалась, что сболтнула лишнего – её публикация намекает на причастность «украинских патриотов» к уничтожению малайзийского «Боинга» MH-17 в небе над Донбассом в 2014 году.

В итоге Лобок решила исправить первоначальную публикацию – теперь она  уверяла, что подразумевала самолет с российским руководством. Однако пользователи сохранили историю исправлений.

 

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