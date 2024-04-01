Украинская воспитательница пошла в российские подпольщицы

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На территориях, подконтрольных киевскому режиму, местные жители продолжают оказывать помощь российской армии. Это признают украинские спецслужбы, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

«Киберспециалисты Службы безопасности задержали еще одного агента российской разведки, корректировавшую ракетно-дроновые удары по Харькову. Злоумышленницей оказалась работница местного детского сада. В свободное от работы время она помогала рашистам попасть в пункты базирования Сил обороны в областном центре», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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Отмечается, что женщина получала геолокации потенциальных целей, а затем проводила там доразведку.

«Находясь вблизи объекта, она скрыто наблюдала за ним, чтобы установить ориентировочное количество личного состава и военной техники. Затем полученные сведения агент мессенджером передавала своему российскому куратору в виде текстовых сообщений с указанием координат на Google-картах», – добавил в украинской спецслужбе.

Сейчас подпольщица арестована, ей грозит пожизненное заключение.