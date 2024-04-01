Украинская воспитательница пошла в российские подпольщицы

Игорь Шкапа.  
01.04.2024 10:47
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, СБУ, Украина, Харьков


На территориях, подконтрольных киевскому режиму, местные жители продолжают оказывать помощь российской армии. Это признают украинские спецслужбы, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

«Киберспециалисты Службы безопасности задержали еще одного агента российской разведки, корректировавшую ракетно-дроновые удары по Харькову. Злоумышленницей оказалась работница местного детского сада. В свободное от работы время она помогала рашистам попасть в пункты базирования Сил обороны в областном центре», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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На территориях, подконтрольных киевскому режиму, местные жители продолжают оказывать помощь российской армии. Это признают...

Отмечается, что женщина получала геолокации потенциальных целей, а затем проводила там доразведку.


«Находясь вблизи объекта, она скрыто наблюдала за ним, чтобы установить ориентировочное количество личного состава и военной техники. Затем полученные сведения агент мессенджером передавала своему российскому куратору в виде текстовых сообщений с указанием координат на Google-картах», – добавил в украинской спецслужбе.

Сейчас подпольщица арестована, ей грозит пожизненное заключение.

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