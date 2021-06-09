09.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Идиотизм, Крым, Общество, Политика, Провокации, Россия, Спорт, Украина
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Украинская выходка с футболками не тронула Путина

Новости УкраиныПрезидента РФ Владимира Путина не задело решение Украины разместить на форме своей футбольной команды...

Президента РФ Владимира Путина не задело решение Украины разместить на форме своей футбольной команды карты страны с российским Крымом.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, крымчан, что не очень вяжется с пониманием демократии. Народ проголосовал на референдуме, но украинские власти этого не признают. Это их позиция, она мне хорошо известна», – сказал Путин.

На футболках украинских спортсменов будут нанесены надписи “Слава Украине!” и “Героям слава!”, а также очертание Украины с Крымом в составе. Как заявили в УЕФА, форма утверждена “в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки”.

Ряд российских политиков назвал новую футбольную форму Украины политической провокацией. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил использовать в спортивной форме России карту Российской империи, которая полностью включала всю современную территорию Украины.

«До 1917 г. это были просто обычные русские губернии: Черниговская, Полтавская, Харьковская, Киевская, Волынская, Подольская. Даже слово «Украина» не использовалось, а по-украински – то есть на смеси русского и польского языков – говорили только в глухих западных деревнях. При этом мы можем выбрать в качестве музыки, под которую выходит национальная команда, имперский гимн «Боже, царя храни!». Это будет хорошим напоминанием о том, какие земли на самом деле кому принадлежат, а кто на них лишь временный постоялец», – написал Жириновский в своем телеграм-канале.


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