Украинская выходка с футболками не тронула Путина

09.06.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Президента РФ Владимира Путина не задело решение Украины разместить на форме своей футбольной команды карты страны с российским Крымом.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия-24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, крымчан, что не очень вяжется с пониманием демократии. Народ проголосовал на референдуме, но украинские власти этого не признают. Это их позиция, она мне хорошо известна», – сказал Путин.

На футболках украинских спортсменов будут нанесены надписи “Слава Украине!” и “Героям слава!”, а также очертание Украины с Крымом в составе. Как заявили в УЕФА, форма утверждена “в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки”.

Ряд российских политиков назвал новую футбольную форму Украины политической провокацией. А лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил использовать в спортивной форме России карту Российской империи, которая полностью включала всю современную территорию Украины.

«До 1917 г. это были просто обычные русские губернии: Черниговская, Полтавская, Харьковская, Киевская, Волынская, Подольская. Даже слово «Украина» не использовалось, а по-украински – то есть на смеси русского и польского языков – говорили только в глухих западных деревнях. При этом мы можем выбрать в качестве музыки, под которую выходит национальная команда, имперский гимн «Боже, царя храни!». Это будет хорошим напоминанием о том, какие земли на самом деле кому принадлежат, а кто на них лишь временный постоялец», – написал Жириновский в своем телеграм-канале.