Украинская вышиватница: Нам до сих пор помогает Бандера

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С помощью вышиванки, которую носил в один из лидеров ОУН Степан Бандера, на Украине собирают средства для ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью УНИАН заявила основатель украинского проекта «Вышивка в одежде выдающихся украинцев» Татьяна Зез.

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Он рассказала, что уже воспроизведены вышиванки ряда известных украинцев.

«Актер Ахтем Сеитаблаев представил рубашку основателя украинского Театра корифеев Михаила Старицкого, а историк Владимир Вятрович – первый наш посол – владелец первой рубашки Степана Бандеры. Ее мы назвали «официал», потому что она бело-черная. Бандера, являющийся символом освободительного движения и борьбы за Украину, нам до сих пор собирает деньги на армию. На средства, собранные на разных аукционах от продаж этой рубашки, купили реанимобиль для «Госпитальеров», бронежилеты, снаряжение. Вместе с основательницей Всемирного дня вышиванки Лесей Воронюк сотрудничаем с ОО «Дело громад». Мы им отдаем рубашку из коллекции Бандеры, они ее продают и покупают коптеры, приборы ночного видения», – рассказала вышиватница.

По ее словам, человека для презентации той или иной вышиванки подбирают по сфере деятельности.

«Например, Бандера – это символ, а Вятрович – историк, исследующий эту личность», – добавила собеседница агентства.

Вятрович в вышиванке Бандеры.

Кроме того, она рассказала, что для главкома ВСУ Валерия Залужного специально создали вышиванки в военном стиле, изменив лишь цвет, и ответила на вопрос, проводились ли параллели между Бандерой и Залужным.

«Дело в том, что война… У нас главный защитник – господин Залужный, главный символ борьбы – Бандера, на него все рефлексируют. Поэтому мы решили, что создадим этот символ борьбы, символ помощи армии. Мы также вышили на спине оберег, чтобы рубашка, как броня, оберегала и спереди, и сзади», – рассказал Зез.