Украинская ядерная энергетика подходит к своему концу

27.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские АЭС доживают свое – рано или поздно советские реакторы перестанут работать, вопрос лишь в одном: произойдет это планово или аварийно.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил участник ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, экономический эксперт Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Степанюка, ресурсы мощностей на атомных станциях уже практически истощены.

«Большинство реакторов уже либо исчерпало, либо ресурс их уже на исходе. И когда каждый раз после ремонта продлевают ресурс, то у меня такой вопрос, а когда писался этот ресурс, наверное же конструктор приводил к этому какие-то расчеты? И он писал, что ресурс реактора такой. Каким образом вы его продлеваете? Вот это вопрос очень интересный.

К сожалению, можно сказать, что Украина свою ядерную отрасль достаточно, как бы, выжимает из ее последние соки и последнюю прибыль. Она постепенно будет прекращать свое существование. Потому что нельзя постоянно эксплуатировать советские реакторы, когда-то уже срок годности у них пройдет. Вопрос только в том, его закроют планово или из-за аварии», – заявил Степанюк.