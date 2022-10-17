Украинская яичница как деликатес, или Бойтесь данайцев, приносящих яйца

Новости Украины

Яичница издавна была одним из самым доступных социальных блюд. Особенно на благодатной земле Малороссии/Украины, где с курами почти никогда не имелось проблем (кроме голодных лет, конечно).

Однако теперь, в XXI веке, при большом количестве современных птицефабрик, инкубаторов и профильных малых хозяйств, яйца здесь превратились в деликатес, недоступный для значительной части населения. В первую очередь – для пенсионеров и малоимущих. А таковых, как известно, в Незалежной миллионы – так уж доуправлялись сначала «Потрох», а потом и «Зеля» со своими кодлами.

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Большинство пенсионеров здесь получает такие крохотные выплаты, что их иначе как издевательством и глумлением над людьми не назовешь. Особенно вопиющим это выглядит на фоне постоянно растущей, уже просто запредельной, дороговизны. Но даже и эти мизерные выплаты пенсионные фонды стараются не назначать.

Изобретают любые придирки, чтобы не раскошеливаться. Жалобами незаслуженно обделенных тружеников полны и канцелярии органов соцобеспечения, и соцсети.

«Проработал я 38 лет, – жалуется бывший инженер, киевлянин Алексей Кондратьевич. – Недавно стукнуло мне 60, и я подал на пенсию. Месяц ждал ответа из пенсионного фонда. Наконец, дождался: ответили мне, что не имею права ее получать, поскольку в юности, при оформлении трудовой книжки, отдел кадров перепутал мое отчество и написал «Кондратович», через «о» и без мягкого знака. Украинизировал, так сказать. А в паспорте – с мягким и через «е» Вот теперь и доказывай, что я не верблюд. Знаю, что подобных случаев, когда отказывают из-за ерунды, очень и очень много».

Действительно, подобных случаев масса, о чем свидетельствуют и паблики, и разговоры стариков в магазинных очередях и на скамейках у подъездов. Так что, получается, тем, кто смог оформить пенсию, даже издевательскую, еще очень повезло.

Большинство пенсионеров получают пенсию в 2000 гривен, иногда с маленьким хвостиком. Об этом свидетельствуют и соцопросы, и экономические СМИ. До октября вроде бы имелась вилка от 2000 до 2700 гривен ($50 – $67,5), но в реальности из такого (повторюсь – самого многочисленного) контингента пенсионеров верхнего предела достигали немногие.

С 1 октября объявили о повышении вроде бы до 3000 гривен (вообще-то у властных негодяев все – «вроде бы»: информация зачастую очень путаная – вероятно, для того чтобы люди поменьше знали о своих правах). Однако для получения необходимо соблюдение нескольких условий.

Во-первых, нужно иметь возраст не менее 70 лет. Вы спросите: а как же быть 60-летним? А никак, сидите на своих 2 тысячах (в лучшем случае), или на содержании у родственников, или подрабатывайте, если в состоянии. Или сосите лапу еще десятку – такой, по сути, ответ просматривается во всей мерзкой политике хунты по отношению к своим старикам.

Во-вторых, нужно иметь трудовой стаж не менее 30 лет – для женщин и 35 – для мужчин. Все остальные – тоже довольствуйтесь минималкой.

А в-третьих, пенсия должна быть оформлена в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Тем самым, который позволяет придраться к любой закорючке и отбортовать людей, проработавших всю жизнь.

Здесь еще можно упомянуть, что вся эта подлость творится на фоне редко кем получаемой максимальной пенсии в 20,3 тыс. гривен (чаще всего – госслужащими и служителями режима), с колоссальными надбавками за выслугу лет и прочими, и на фоне совершенно заоблачных, многомиллионных зарплат у зеленковской шайки.

Но вернемся к яйцам. Они бывают разных категорий (С0, С1, С2, С3, СВ). Самые дорогие из них – столовые яйца высшей категории (СВ). Метка С0 означает, что яйца крупные и отборные. Другие цифры указывают на размер яйца. С3 – самые мелкие. При этом их стоимость может значительно отличаться от отборных.

Так вот, сейчас на Украине (и особенно в Киеве, как и положено столице) – цены на все их виды бьют мыслимые и немыслимые рекорды. Если еще летом можно было купить десяток мелких яиц за 20-25 гривен, то к октябрю они подорожали до 50-52. Среднекатегорные нынче стоят 75-80.

Ну а высшие дотянули до сотни, и это далеко не предел. А ведь цены на яйца – как и на гречку, сахар, соль и другие подобные товары – это своеобразный индикатор, свидетельствующий об общем состоянии экономики. Которая, как мы видим, неумолимо катится в пропасть.

Власть, боясь народного недовольства, пытается извертеться на пупе, изобретая «объективные» причины для объяснения кризиса (в первую очередь, конечно, во всем обвиняя Россию) и убаюкать своих громадян очередными баснями о его временном явлении. Как водится, многие легковерные обыватели ей верят. Но адекватные люди просто смеются над такими объяснениями.

«Тут нам сочиняют наши правители, министр финансов и всякие их «иксперды», треплются по разным СМИ, – что, мол, главная причина скачка цен на яйца – это сезонный фактор. Дескать, осенью сокращается световой день, дорожают кукуруза и прочие корма и, как результат, резко возрастают цены на яйца. Ну просто бред какой-то полный. А все предыдущие годы световой день не сокращался, что ли? Но яйца же не дорожали с такой кошмарной скоростью! Только за полсентября – на 40%! Да еще с перспективой дальнейшего скачка. Эти зеленские-шмыгали и вся их гоп-компания просто уже не знают, чего бы еще наплести, какие спагетти на уши народу повесить, чтобы оправдать свою грабительскую политику и полную управленческую беспомощность», – возмущается киевлянин, бывший работник одного из планово-экономических отделов госпредприятия по имени Виктор. «Другая версия – что, дескать, главные птицефабрики находятся на «временно оккупированной» территории. Хотя статистические данные это опровергают напрочь. До недавнего времени – по официальным сведениям – там находилось всего 17% производства яиц, – продолжает он. – В 2021 году их суммарно производили Херсонская, Донецкая, Луганская, Харьковская и Запорожская области. Да, сейчас на Херсонщине, где находится одна из крупнейших на Украине птицефабрик, Чернобаевская, идут бои. И указанные области уже, считай, российские. Но где же остальные 83%? Почему мы их не видим? А потому что кому-то очень выгодно стопорить и разрушать производство и взвинчивать цены на яйца и на прочие продукты и товары. Как то весной происходило с бензином, которого не было – не было, а потом, когда он подорожал вдвое, тут же все заправки заработали! Можно лишь догадываться, сколько правящая верхушка тогда положила и сейчас кладет бабла себе «на карман».

Экономист уверен, что к зиме яйца подорожают еще круче. Потому что их начнут ввозить из Европы и даже из США, как когда-то ввозили «ножки Буша». Ведь украинское производство никому из тамошних кураторов Зеленского не интересно.

Наоборот, они хотят переориентировать весь местный рынок на свою продукцию. (Подчеркнем –все более дорожающую в связи с ростом цен на Западе). И война оказалась удобным поводом для дальнейшей экономической экспансии Европы и Америки в украинское пространство.

О таком намерении косвенно проговорился первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины, некий Мыхайло Непран, когда объяснял для СМИ причину удорожания тем, что, дескать, из-за войны «стояли границы и имелись сложности с оплатой импортных цыплят, возникла технологическая яма в цепи «яйцо-цыпленок-курица-несушка».

А тем временем в магазинах яйца уже продаются по штукам. И малоимущие покупают их по две-три штуки максимум, если хотят побаловать себя бывшим социальным блюдом. Увы, но не исключено, что в ближайшем будущем они вообще вынуждены будут отказаться от этого деликатеса.

«Бойтесь данайцев, приносящих яйца» – это фраза из записных книжек Ильфа и Петрова.

Западные данайцы, видимо, всерьез нацелились на заполнение украинского рынка своими дорогущими и, метафорически говоря, отравленными дарами, а правящая киевская камарилья – к новому пополнению личных золотых закромов.