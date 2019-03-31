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31.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Украинская явка превосходит показатели 2014 года

По состоянию на 15:00 на Украине проголосовали 45,22% избирателей.

Об этом сообщает Центризбирком страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данные явки на выборах президента страны обработаны, по информации, поступившей из 87 избирательных округов из 199 работающих по стране.

Сообщается, что явка на этих выборах уже превысила показатель 2014 года, когда на это же время количество проголосовавших составляло порядка 40%.

В Ситуационном центра Нацполиции Украины подчеркнули, что по состоянию на 15:00 в правоохранительные органы поступило порядка 650 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Из них 11 внесли в Единый реестр досудебных расследований.

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