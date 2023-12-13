Зеленский собрался отправить в мясной штурм полмиллиона мужчин – Мосийчук

Украина находится над краем пропасти и рискует потерять свою нацию из-за планов киевского режима мобилизовать и отправить без подготовки на убой сотни тысяч людей.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, бывший участник карательной операции против ЛДНР националист Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент наш повез в США план контрнаступления, так говорят в его окружении, что 500 тысяч мобилизовать, снизить возраст до 20 лет мобилизационный и провести контрнаступление. Все это можно сделать, но если к этому не быть готовым, если это опять будут просто наловленные люди без обучения, без ничего, то это называется одним словом – утилизация народа, по-другому это назвать нельзя. В данном случае я это считаю убийством собственного народа, если это не производится правильно, с подготовкой и все остальное», – сказал националист.

«Очевидно, что 500 тысяч человек мобилизовать, набрать и подготовить правильно, обучить можно, но для этого надо минимум год. То есть в следующем году, вы понимаете, ни о каком наступлении речь быть не может. А они рассказывают о весеннем наступлении. Ну это очередное мясное наступление – я категорически против. Я ставлю вопрос, и для меня этот вопрос глобальный: что сейчас важнее для Украины – возвращение территорий или сохранение нации? Потому что мы должны четко для себя понимать, что украинская нация находится над пропастью, висит. И мы ее можем потерять как этнос, вплоть до этого», – заявил Мосийчук.