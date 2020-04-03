Украинская земля попадет в руки олигархов минуя крестьян – экс-депутат Рады

03.04.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Все латифундисты и иностранные фонды будут ждать 2024 года, когда, согласно принятому Верховной радой земельному закону, снимут запрет на продажу государственных и коммунальных земель.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил бывший полевой командир оранжевого Майдана и экс-депутат ВР Тарас Стецькив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что, собственно, означает голосование этого земельного закона в украинском парламенте: в действительности решение земельного вопроса на Украине просто отсрочено до 2024 года, вот и всё.

Почему я так считаю: поскольку есть запрет на продажу государственных и коммунальных земель до 2024 года, то все латифундисты и иностранные фонды будут просто ждать отмены этого запрета.

Поскольку за этот период времени разрешается купля-продажа земли только между физическими лицами до 100 гектар, а реально нет ни механизмов кредитования, ни денег у фермеров, то мой вывод очень простой: торговля между физическими лицами будет очень вялой.

То есть, большие объёмы земли торговаться не будут. Все крупные игроки, которые, собственно, и задумывали этот закон, будут ждать до 2024 года», – заявил Стецькив.