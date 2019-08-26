Украинская ж/д приближается к катастрофе

26.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Пассажирские железнодорожные перевозки на Украине терпят крах – за прошлый год эта отрасль принесла убытков на 12 миллиардов гривен, которые были покрыты за счет грузоперевозок.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-министр транспорта Иосиф Винский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, за последние 10 лет количество вагонов на Украине сократилось вдвое.

«За прошлый год пассажирские перевозки «Укрзализныци» – минус 12 миллиардов гривен. То есть пассажирские перевозки убыточны. Если бы не было перекрестного субсидирования, не брали с грузовых перевозок, то у нас сегодня вообще поезда стояли бы и никто ничего не возил. Вообще не было бы никаких перевозок», – сказал экс-министр.

«Мы имеем абсолютно убыточную отрасль пассажирских перевозок на железной дороге. В результате такой политики – я считаю, это политика античеловеческая, антигосударственная – мы за 10 лет сократили парк пассажирских вагонов в два раза. Если так пойдет дальше, если мы и дальше будем заниматься глупостями, этот безответственной позицией, скоро у нас на железной дороге вообще не будет чем возить», – заявил Винский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», разваливающийся на ходу украинский поезд шокировал журналистов.