Украинская железная дорога: Вся жесть еще впереди

15.09.2019, Киев, Игорь Петров

Анонсированная командой Владимира Зеленского продажа в частные руки (читай – западных фирм по дешевке) государственных активов ради получения нового кредита МВФ коснется украинских железных дорог, что может иметь катастрофические последствия.

Об этом в эфире онлайн-студии «CapitalTV» заявил экс-заместитель министра инфраструктуры Александр Кава, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«Если будет принято решение о приватизации железной дороги, Украина станет первой европейской страной, которая почти уничтожит систему железнодорожного транспорта.

Подобные сценарии были во многих латиноамериканских странах, где правительство не хотело дотировать железную дорогу, проводили приватизацию, деление на небольшие компании, это привело к тому, что во всех странах было прекращено пассажирское движение на железной дороге, и также было демонтировано от половины до двух третей железнодорожной сети.

Европейская модель отличается от этого. В Европе железная дорога находится в собственности государства. Что касается подвижного состава, то в большинстве стран Европы доминирует на рынке государственный перевозчик», – заявил Кава.

Как сообщал «ПолитНавигатор», разваливающийся на ходу украинский поезд шокировал журналистов.