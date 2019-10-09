09.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украинская журналистка предложила отгородиться каменной стеной от Донбасса

Украина должна «отгородиться от Донбасса» бетонной стеной и забыть о регионе лет на 20.
Только по истечении этого срока можно переходить к переговорам относительно будущего региона.

Об этом в эфире телеканала НТВ заявила украинская журналистка Янина Соколовская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Победителя в этой войне не будет. Каждое украинское село, поселок, город, включая территорию Донбасса, который тоже Украина, получили гробы своих детей разных возрастов.

Поэтому сказать, что люди воевали ни за что, никто не может.

Я думаю, что надо перейти на формулу Марчука. Давайте расшифруем фамилию Штайнмайер – это «каменная стена».

Давайте отгородим эти территории, неподконтрольные, Донбасса каменной стеной.

Остынем лет на 20 и тогда уже сможем начать договариваться. Потому что сейчас кровь слишком горяча», – заявила Соколовская.

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