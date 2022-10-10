«Украинская зима будет катастрофической» – эксперт о «калибровках» Украины

Новости Украины

Эффективность наносимых ударов по городам Украины была обусловлена, в том числе, оголением тыловой украинской ПВО в пользу фронтовых участков.

Об этом говорили участники эфира на Первом канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все это время, начиная с семи месяцев этой военной операции, они все время пытались прощупать терпение Москвы, постоянно увеличивая эскалацию, нанося удары то по одному, то другому месту, усиливая удары по гражданским объектам в ЛНР, ДНР, по территории Российской Федерации. Они, таким образом, прощупывали, где Москва готова терпеть. И я так понимаю, нанося удар по Крымскому мосту – это тоже был один из элементов, когда попытка продавить ситуацию дальше. Когда эта красная черта, которая четко не была сказана, но которую руководство Российской Федерации держало в голове, и вот эта красная черта, судя по сегодняшнему утру, пересечена. И это уже очевидно всем. Кстати, все европейские правительства быстро потребовали свои посольства эвакуировать из Киева. То есть – они понимают, что это не один день, что это будет продолжаться дальше и, что зима на Украине будет катастрофической», – сказал специализирующийся на военной тематике блогер и журналист Юрий Подоляка.

В свою очередь, политолог Андрей Клинцевич согласился с тем, что такие меры будут иметь долгосрочную перспективу.

«Начнем с того, что где-то уже неделю беспилотники «Герань-2» летали по всей территории, вскрывали систему ПВО, основная задача – была посмотреть, какие системы ПВО они сохранили. Потому что в этом кураже контрнаступления, другого слова не подберем, Зеленский снял все системы ПВО, бросил все войска в наступление, то есть фактически он оголил все свои административные центры, он убрал оттуда вооруженные силы, оставив только территориальную оборону. И самое главное – снял системы ПВО, чтобы прикрыть войска, которые нами утюжились, находясь в полях. Поэтому практически беспрепятственно наносятся удары сейчас по системе. Более того, скорее всего, ночью были выпущены специальные противорадарные ракеты, которые летят именно на радары, уничтожались системы ПВО. Мы не видим пока подтверждений сбитых ракет. Мы слышим только об этом. Хотя украинские телеграм-каналы пишут, что наши системы мгновенно перегрузили ПВО, и ее прицельная возможность упала в пять раз. Но самое интересное, это только первая часть. Потому что на уничтожение таких сложных инфраструктурных объектов как мосты, требуются более мощные бомбы, и здесь мы можем использовать стратегическую авиацию с корректируемыми авиационными бомбами на 1,5 тонны, при попадании которых будет гарантированно уничтожаться мост. Потому что ни калибрами, ни крылатыми ракетами, недостаточно, чтобы уничтожить, нужны более мощные заряды. А вот для инфраструктурных объектов – это эффективно», – объяснил политолог.