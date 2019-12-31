Украинские адвокаты потребовали от Зеленского наказать путчистов-майданщиков

31.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Адвокаты Стефан Решко, Александр Горошинский и Игорь Варфоломеев, защищавшие в судах арестованных сотрудников спецподразделения «Беркут», противостоявших майданщикам, направили украинскому президенту Владимиру Зеленскому письмо с требованием не реагировать на провокации и провести расследование преступлений на Майдане.

Текст документа опубликовал на своей странице в Facebook украинский адвокат Валентин Рыбин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«29 декабря 2019 года состоялась ожидаемое для многих Украинцев событие – обмен незаконно удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО. В рамках достигнутых политических договоренностей на территории ОРДЛО было передано в том числе 5 экс-сотрудников спецподразделения Беркут, которых мы защищаем и рассмотрение которых находится в Святошинском суде Киева.

За сутки прошедшие от этого события на Вас и на наших подзащитных, которые являются нашими соотечественниками, вылились тонны информационной грязи и обвинения в измене. Вас провоцируют, вы срываетесь на некорректные высказывания, мы понимаем», – написали правозащитники.

Также, назвав арест «беркутовцев» чисто политическим актом, адвокаты потребовали восстановления справедливости, как по отношению к ним, так и к участника государственного переворота, которые не понесли заслуженного наказания.

«Дискриминационные подходы в оценках действий протестующих, которых освободили от ответственности Законом от 21.02.2014 г., в том числе за совершение террористических актов и убийства правоохранителей и инквизиция правоохранителей, действия которых с самого начала получили «неадекватно суровым» правовую оценку привели к тому, что наши подзащитные находились в застенках Лукьяновского СИЗО с апреля 2014 и февраля 2015 годов, в то время, как лица из числа так называемых активистов Майдана, людей, которые публично хвастались убийствами правоохранителей и утром 20 февраля 2014 года спровоцировали кровавую бойню, находятся на свободе и освобождены от ответственности.

По состоянию на 20 февраля 2014 года 227 правоохранителя получили огнестрельные ранения, в том числе 13 погибли. У этих украинцев тоже остались вдовы, осиротели дети, родители. Эти дела не расследуются, с людьми никто не встречается, они забыты и заброшены.

Мы уверены, что Вы, господин Президент, как и мы события расстрелов на Майдане 20 февраля 2014 года наблюдали через СМИ и, очевидно у Вас, так же, как и у большинства людей сложилось определенное предубеждение. О том, будучи защитниками и имея возможность исследовать все обстоятельства, будучи критичными в первую очередь к себе – такое впечатление является ошибочным. Политическая группировка, которая досталась власти в 2014 году, использовав настроения простых людей систематически в течение последних 5 лет героизировало Майдан и искусственно дискредитировало всю правоохранительную систему и правоохранительные органы Украины.

На самом деле, на сегодняшний день, как установлено в суде, события 20 февраля 2014 начались с расстрела милиционеров и солдат внутренних войск, что спровоцировало дальнейшее насилие. Это существенно влияет на правовую оценку действий наших подзащитных и это вроде бы на поверхности, однако пять последних лет наши подзащитные, их семьи, мы находились и работали в условиях информационной блокады с одной стороны, и давления на суд и ГПУ так называемыми активистами парамилитарных образований, с другой стороны, начиная с 2014 года, переняли у Государства инициативу и монополию на применение силы.

За это время при участии ГПУ, представителей Правительства, Президента проведены сотни телевизионных эфиров, круглых столов с Семьями Небесной сотни, их адвокатами, активистами, где обсуждалась проблематика дел Майдана, – сторону защиты или потерпевших семей погибших милиционеров не привлекли ни разу с тем чтобы хотя бы выслушать альтернативную позицию», – написали адвокаты.

Также они добавили, что пока справедливость не будет восстановлена, Украину продолжат разрывать конфликты и противоречия.