Украинские АЭС могут быть переданы США ради новых кредитов

09.09.2021 16:45 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Подписанное президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне соглашение о строительстве 4 новых блоков для украинских АЭС на сумму 30 млрд долларов ничем не подкреплено.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы не спешил с выводами, потому что пока подписанный документ – это соглашение о намерениях. Это декларация, которая ни к чему не обязывает ни американцев, ни украинцев. Они просто говорят: хорошо было бы вот так», – сказал Юшков.

По его мнению, у Украины нет денег на реализацию такой программы.

«Пока непонятно, откуда возьмутся деньги. На Украине действительно очень остро стоит вопрос продления действия существующих блоков, строительства новых энергоблоков. Там 15 энергоблоков, 12 из них уже выработали 30-летний период. Он продлевается, но до бесконечности делать это невозможно. Самый острый вопрос на Ровенской АЭС – два самых старых энергоблока надо выводить из эксплуатации. Украина говорит о том, что вместо старых на 400 мегаватт построить один на 1000 мегаватт. Но нет денег на эту историю», – сказал Юшков.

По его информации, денег нет даже на достройку старых энергоблоков на Хмельницкой АЭС.

«Окей, договорились с американцами Westinghouse готов строить и поставлять топливо. Но где брать деньги? Единственный в атомной отрасли игрок, который приходил со своими деньгами, – это был Росатом. Сейчас ни российское руководство не даст денег, ни украинское руководство не будет брать деньги у России. Вся политика последние годы и заключалась в том, чтобы отойти как можно дальше от Росатома и прийти к американцам. Украина пытается показать США, что она нужный партнер и большой рынок сбыта. Они обещают закупать большое количество топлива, заменяя им российское. Пытаются заманить инвестиции и кредиты, но пока американцы кредитов не дают, хотя готовы строить. Откуда возьмутся деньги – непонятно. То ли надо что-то продавать, в том числе, американским компаниям. Либо под залог чего-то крупного, тех же АЭС, брать кредиты. На Украине обсуждался вопрос приватизации атомной энергетики, но пока до этого не дошли», – сказал Юшков.

В 2014 году Украина отказалась сотрудничать с Россией в ядерной области и разрешила поставку на АЭС страны модернизированного ядерного топлива американской компании Westinghouse. В феврале 2016 года это топливо уже поступило на Запорожскую и Южно-Украинскую АЭС, но его использование спровоцировало аварийные ситуации. Westinghouse отказалась от строительства топливного завода на Украине, хотя на это возлагали надежды в Минтопэнерго.

Украина получает 50% от своей потребности в электроэнергии от АЭС.