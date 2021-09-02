Украинские аферисты позарились на квартиры московских пенсионеров

Новости Украины

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Банда приезжих мошенников из подконтрольного Киеву города на Донбассе занялась в российской столице подделкой документов на недвижимость людей преклонного возраста.

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Об этом «ПолитНавигатору» рассказал представляющий интересы одних из пострадавших московский адвокат Сергей Огульчанский.

По его словам, супруги-пенсионеры Крапоткины 1945 и 1942 года рождения стали жертвами группы мошенников из подконтрольного Украине Мариуполя. Злоумышленники обманом завладели квартирой пенсионеров в Москве вблизи Мичуринского проспекта, подделав договор купли продажи и без ведома собственников зарегистрировав его в Росреестре.

«Новым собственником стал житель Мариуполя Донецкой области, который успел перепродать объект недвижимости еще одному фигуранту. По непроверенным данным, здесь орудует банда выходцев из Украины. По данному факту возбуждено уголовное дело, которое расследует СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, однако расследование движется крайне медленно, преступники хоть и известны правоохранителям, но к уголовной ответственности по какой-то причине до сих пор не привлечены»,– сообщил Огульчанский.

При этом пенсионеры узнали, что квартира принадлежит не им, буквально случайно, когда брали выписку из ЕГРН по не относящемуся к делу вопросу.

Адвокат добавил, что в Никулинский районный суд уже подан иск о признании договора купли-продажи квартиры недействительным. Решение по гражданскому делу пока не принято. При этом судом на данный момент переносится уже четвёртое заседание без каких-либо на то причин.

Отметим, адвокат Огульчанский представляет интересы Крапоткиных также и в рамках уголовного дела.

Редакция «ПолитНавигатора» будет следить за дальнейшим развитием событий.