Украинские аграрии: Крах сельского хозяйства неминуем

26.09.2019, Киев, Владимир Гладков

После принятия Киевом закона о свободной продаже сельскохозяйственных земель украинские фермеры будут вынуждены пустить под нож свой крупный рогатый скот и массово сократить рабочие места.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор частного сельхозпредприятия «Песковское» в Черниговской области Валерий Колоша, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас 3 тысячи гектар земли и 3 тысячи поголовья. Я вхожу в Ассоциацию производителей молока, и задают вопрос: «Подождите, а что нам делать с животными?».

Я вам приведу статистику: если на 01.09. было 48 тысяч коров, то за период с 01.01 до этого периода уменьшилось поголовье на 26 тысяч. А последний месяц, когда активно начали говорить про землю, уменьшилось на 5,2 тысячи коров, которые обеспечивают молоком и молочными продуктами наше население.

Я считаю, что сразу идет угроза, количество уменьшения поголовья будет очень большим, оно будет стремительным, потому что как только откроется рынок земли, мы коров повырезаем, потому что корова и земля связаны между собой, не будет земли – мы должны избавиться. За этим стоят люди, которые работают. Придется увольнять с работы, ставить на биржи.

На сегодняшний день, как только начался разговор о продаже земли, все прекратили покупать технику, строить. Все сидят и думают: а что же делать?», – отметил он.

При этом гендиректор агрофирмы «Перлына Подолья», депутат Хмельницкого облсовета Сергей Иващук констатировал, что таким образом падающий аграрный сектор потянет за собой и всю украинскую экономику.

«Мы не понимаем, когда премьер-министр говорит, что у нас будет экономический рост 5% в следующем году, а дальше 4 по 7%. Выходит 33%, а он говорит про 40%.

Но за счет чего? Поскольку в аграрном секторе, те, кто занимается коровами, вынуждены будут вырезать, чтобы выжить. Только аграрный сектор упадет на 20%.

В целом это будет минус 3% роста экономики, сократятся рабочие места.

Переработка тоже отреагирует, потому что не будет молока, сахарной свеклы не будет, 35-40 работающих заводов остановятся», – резюмировал аграрий.