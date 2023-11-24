Украинские аграрии несут гигантские потери из-за блокады границы поляками и словаками

Украинский бизнес потерял уже почти полмиллиарда евро из-за блокады границы со стороны Польши и Словакии.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Марчука, потери украинских аграриев растут также из-за штрафов, которые выставляют иностранные покупатели при задержке поставок.

«Влияет негативно, объясню почему. Пик активности вывоза зерновой группы автомобилями в портовую инфраструктуру Европы плюс на нужды самого Европейского союза – ноябрь-декабрь месяц.

Кроме того, это пик заключения новых контрактов. Соответственно, когда вовремя не приходит продукция, мы должны понимать, что, кроме простоев и потерь, которые несут украинские и производители, и переработка, мы также будем нести потери по штрафам за то, что была не вовремя доставлена продукция. Это очень большой негатив.

Более того, мы уже сегодня констатируем, и по данным Федерации работодателей Украины, общие потери из-за блокирования не только аграрной продукции, но и невозможности осуществлять полномасштабное движение техники в сторону наших западных границ, уже привели к потере более 400 миллионов евро.

Каждый день простоя – это дополнительные финансовые потери, которые несут украинские аграрии и вообще украинский бизнес в целом.

Я уже молчу о том импорте, который также не приходит на территорию Украины и который также достаточно важный для удовлетворения спроса, который существует на импортные продукты внутри нашего государства», – заявил Марчук.