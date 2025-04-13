Украинские активисты в Италии заглянули в местные учебники по географии и ужаснулись

Сергей Рыжов.  
13.04.2025 10:16
  (Мск) , Москва
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Дзен, Италия, Крым, Образование, Общество, Политика, Скандал, СМИ, Украина


Украинские активисты в Италии пытаются раздуть медийный скандао вркруг тамошних учебников по географии для средних школ. Застрельщицей скандала выступила вице-президент Союза украинских ассоциаций Италии NAU и координатор инициативы Stop Propaganda Russa Елена Ким, давшая интервью общественной инициативе «Игла».

По словам украинской активистки, в итальянских учебниках по географии обнаружены карты Украины, на которых Крым изображен частью РФ. Кроме того, в учебниках «дается неправдивая история о войне на Донбассе».

Украинские активисты в Италии пытаются раздуть медийный скандао вркруг тамошних учебников по географии для...

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«Мы проанализировали более 60 книг — это учебники по географии 2010-2024 годов для 7 класса, когда дети изучают географию Европы. Это ужасно: по нарастающей, мы видели, как меняется представление Украины. Ни в одном учебнике не указано, что было нарушено международное законодательство и Крым наша территория. Также у некоторых есть ложная история с ситуацией на Донбассе: в некоторых учебниках пишут, что это война внутри Украины между украинцами русскоязычными и украиноязычными» — сообщила Ким.

По ее словам, подобные факты были обнаружены после анализа, проведенного украинскими и итальянскими активистами, которые уже сформировали досье по результатам исследования учебников географии и планируют расширить мониторинг учебников по истории.

Планируется ди по итогам мониторинга написание доносов на эти учебники и их авторов, Ким не уточнила. Впрочем, у украинских активистов наработан огромный опыт по проведению кампаний давления и разного рода хейтерства в соцсетях. Раньше такие усилия в большинстве случаев приносили успех. Обьектам давления проще было пойти на уступки украинцам, чем воевать с ними в медиа.

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