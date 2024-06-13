Украинские аналитические центры анонсируют гражданскую войну

В случае подписания мирных соглашений на Украине из-за тотальной нищеты и безработицы может вспыхнуть гражданская война. Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил украинский политолог, директор Украинского института политики Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Перед эфиром я имел тяжёлый разговор в нашем аналитическом центре. Некоторые из экспертов говорят, что как только подпишут соглашение о перемирии, они эмигрируют из Украины. Потому что война внешняя при неэффективном управлении выхода из неё может трансформироваться во внутреннюю борьбу. Во внутреннее гражданское противостояние. У нас миллионы людей с оружием на руках. И этим людям не то что принять условия мира будет сложно – им будет сложно принять смену своей роли в обществе. Источников дохода, смену занятий, и всё остальное. Вполне возможно, что война внешняя на Украине может трансформироваться во внутренний процесс. И это ещё одна причина, почему наша власть со страхом подходит к любой теме мирных переговоров», – сказал Бортник.

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«Это требует очень серьёзного внешнего влияния, и поддержки, чтобы российское вторжение не трансформировалось во внутреннюю гражданскую войну, в случае достижения мирных соглашений. Потому что часть общества будет явно против. Оно ничего больше делать не умеет, кроме того, что делает сейчас. Чтобы уберечься от этого, необходимы любые внешние гарантии безопасности для страны. Швейцарская, финская, любая модель. Необходимы гарантии безопасности для элит, что внешние игроки поддержат президента и его команду на следующих выборах. И необходимо членство в ЕС, или другой компенсатор. И очень много денег, которые должны прийти на Украину на восстановление рабочих мест. Чтобы люди, получающие сейчас в окопе 100 тысяч гривен, такие же деньги могли получить на гражданке», – подытожил политолог.