Украинские аналитики опасаются второй волны пандемии

28.07.2020, Киев, Игорь Петров

Во второй половине года будет происходить ослабление национальной валюты гривны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявили эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обычно у нас в конце года и в начале января происходит ослабление валюты. Это связано с сезонными факторами. Не думаю, что мы увидим 30, но гривна может дойти до 29, особенно если изменится ситуация. Плюс еще у нас же закрыты границы и люди, которые хотели бы хотели потратить свои доллары за границей, скупали их и создавали спрос на них, теперь тратят все внутри страны, едут в Одессу, Николаевскую область и прочее. Это тоже влияет на ситуацию на валютном рынке», – отметил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

Директор и учредитель аудиторской компании «Кей Солюшнз» Ростислав Кулиш не ожидает обвала гривны при сохранении нынешних тенденций.

«Со стороны технического анализа у нас на 2020 год рейндж от 26,5 до 28,5. Я согласен что в конце года и в январе может быть ослабление. Оно создано тем, что в январе аграрии уже не такие активные. Январь – месяц отдыха, многие из предприятий неактивны, мало игроков, мало спроса. В этот момент на рынок приходят спекулянты, которые скупают мизер и толкают курс. Гривна может немного обесцениться.

Обвала я не ожидаю. Обвал может быть если вторая волна коронавируса будет проходить намного хуже, чем первая. Но у нас на сегодня 28 миллиардов ЗРВ, у НБУ есть неплохой запас который может придержать курс гривны, его неадекватный рост. С учетом сегодняшних событий я не ожидаю обвалов, мы будем видеть стабилизацию курса. Будет спад спекулятивных настроений», – прогнозирует эксперт.