30.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Украина, Энергетика

Украинские атомщики массово бегут в Россию и Белоруссию


Из украинской атомной энергетики массово бегут профессиональные кадры, которые в поисках лучшей судьбы «оседают» в соседних странах.

Об этом в своем блоге пишет депутат Верховной Рады Виктория Войцицкая, посетившая Южно-Украинскую АЭС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из ключевых вызовов, по словам руководителей, – массовое увольнение кадров от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков, к инженерам управления реакторами и другого высокотехнологичного и профессионального персонала. Люди эмигрируют в Россию, Беларусь, Турцию», – заявила Войцицкая.

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