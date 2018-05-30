30.05.2018, Киев, Максим Карпенко

1 535 просмотров

Украинские атомщики массово бегут в Россию и Белоруссию

Из украинской атомной энергетики массово бегут профессиональные кадры, которые в поисках лучшей судьбы «оседают» в соседних странах.

Об этом в своем блоге пишет депутат Верховной Рады Виктория Войцицкая, посетившая Южно-Украинскую АЭС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Один из ключевых вызовов, по словам руководителей, – массовое увольнение кадров от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков, к инженерам управления реакторами и другого высокотехнологичного и профессионального персонала. Люди эмигрируют в Россию, Беларусь, Турцию», – заявила Войцицкая.