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«Более 50 000 левов украла из 2 кассовых аппаратов украинская банда, задержанная несколько дней назад»… «Бьют тревогу из-за того, что украинцы в нашей стране не платят штрафы за нарушения ПДД и страховку»…

Подобные заголовки в болгарской прессе давно никого не удивляют.

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Уже в местном парламенте депутат от партии «Есть такой народ», Александр Рашев, привел шокирующие цифры:

«В настоящее время в Болгарии официально проживают 4277 украинцев, имеющих временную защиту или другие законные основания. За период 2022-2025 годов установлено 95 494 нарушения правил дорожного движения автотранспортными средствами с украинскими номерными знаками. Из этих нарушений только в 1064 случаях было вынесено административное постановление»!

Под давлением руководства ЕС, украинские «беженцы» получили статус «неприкасаемых», сами же болгары – перешли в ранг людей второго сорта. И это касается не только безумного стиля вождения автомобилей!

Болгарское издание «Alarma» пишет:

«Украинская мафия выбрала Болгарию одним из своих центров «беженцев» на время войны с Россией. Большинство подпольных «хохлов» (уточним, что прозвище хохол встречается и у Гоголя – и не является оскорбительным) обосновались в роскошных апартаментах на побережье Черного моря. Они приезжают сюда на своих дорогих машинах, набитых деньгами. Наши источники отмечают еще один любопытный момент. В Софии спрос на государственные хранилища вырос в разы. Вероятно, потому, что в них можно хранить огромные суммы денег и ценностей, и никто не спрашивает об их происхождении, в отличие от банков, которые должны отчитываться перед АНБ и финансовой разведкой за отмывание денег. Это также один из признаков того, что украинская мафия укрепилась в наших широтах, ведь в любом случае неизвестно, как долго продлится война на их родине».

Как утверждает то же издание, тарифы взяток при пересечении границы начинаются с впечатляющей суммы в 20 000 евро! Ну, а чем занимаются «спасающиеся от бомбежек» украинские бандиты, тоже известно:

«Украинская мафия специализируется, прежде всего, на сделках с оружием. От торговли оружием преступные синдикаты в Киеве перешли к наркоторговле, став главной силой в торговле из Азии в Европу. По данным исследователей, после 2000 года украинская мафия сотрудничала с неаполитанской каморрой в контрабанде сигарет из Восточной Европы в Италию. О прочности этих структур хохлов говорит тот факт, что кокаиновый король Европы Эвелин Банев, по кличке – Брендо, также побывал в Киеве, и обзавелся украинским паспортом, незадолго до начала войны».

Эксперты отмечают, что старые традиционные схемы — наркотрафик, торговля людьми и торговля оружием — на Украине в последние годы успешно «обогатились» новыми видами преступлений. Например, киберпреступность все более успешно отодвигает на задний план старую «школу» рэкета и грабежей.

Эту тенденцию подтверждают и в соседних странах Евросоюза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинул серьезные обвинения в адрес Украины, заявив, что страна стала рассадником высокотехнологичной организованной преступности, которая угрожает безопасности Европейского Союза. Его заявление прозвучало в интервью для программы «Доброе утро, Венгрия!» на государственном радио.

По словам Орбана, «80% преступных групп, занимающихся онлайн-мошенничеством в ЕС, состоят из граждан Украины и действуют с территории Украины».

Он отметил, что «украинская мафия чрезвычайно адаптивна и больше не похожа на традиционные преступные структуры, а использует передовые технологии и киберсредства для создания сложных и трудно отслеживаемых сетей».

Венгерский лидер предупредил, что возможное вступление Украины в ЕС еще больше облегчит деятельность этих преступных сетей, предоставив им доступ к единому рынку, правовой статус европейских субъектов и свободу передвижения внутри союза.

Похоже, «брюссельские умники» сами себе выкопали могилу. Украинские мафиози скоро довершат окончательный развал Евросоюза, который и так «трещит по швам» из-за внутренних противоречий.