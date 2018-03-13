13.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинские банкноты от 1 до 10 гривен станут монетами

Национальный банк Украины представит новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в пресс-анонсе Нацбанка.

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«Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обороте», — говорится в сообщении НБУ.

«Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не вытеснят банкноты в обращении», — добавляется там.

У регулятора также отметили, что обновление номинального ряда национальной валюты плановое и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.

Ранее Национальный банк подготовил проект постановления, которым предлагается прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.