Украинские белорусы не хотят становиться врагами Лукашенко

12.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

УкКраина и структуры спонсора «цветных революций» Джорджа Сороса нагло вмешиваются во внутренние дела Белоруссии.

Об этом говорится в имеющемся в распоряжении «ПолитНавигатора» заявлении руководителя украинской ОО «Сябры Волыни» Михаила Кононовича.

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«В конце минувшего года в украинской столице организовали «Free Belarus Center», направленный на мобилизацию протестного движения в Республике Беларусь. Основатели центра анонсировали своей целью оказание разнообразной помощи «жертвам белорусского режима» и именовали себя «неправительственной организацией».

Однако стоит заметить, что координатор «Free Belarus Center» Полина Бродик работала в центре «Гражданских свобод», который функционирует в Киеве и спонсируется «Открытым обществом» Сороса.

Да и сколько тех белорусов попало в центр? К примеру, в объявлении, размещенном в одной из соцсетей, говорилось о найме работников для новой организации. Ключевыми были слова: гражданство неважно. Главное – место жительство: Киев», – говорится в заявлении.

Также он обращает внимание на созданный во Львове Международный волонтерский фонд «НАШ ДОМ», который также занялся Белоруссией.

«Схема та же: на деньги западных грантов готовятся организаторы «минных протестов», ведется целенаправленная работа по дискредитации страны-соседки как в Украине, так и в Европе. Иначе, зачем исключительно украинским «благотворителям» подавать заявку во Львовоскую администрацию с просьбой оказать помощь в организации Дня Воли 25 марта? Предлагает же «НАШ ДОМ» пройтись по улицам Львова с белорусской национальной символикой (разумеется не официальной) и большим баннером. Интересно только, будет ли в числе демонстрантов хоть один белорус?», – задается вопросом автор.

При этом руководителем данной организации является белорус Францкевич Алексей, в своей родной стране промышлявший кражами автомобильных магнитол.

«Подводя итог, отметим: у многих белорусов уже небезосновательно создается мнение, что именно страна-соседка и есть тот наиглавнейший экспортер отработанных на украинских майданах политтехнологий по захвату власти и последующей дележке страны. В этом смысле Украина рискует стать похожей на Польшу, где финансируют и координируют белорусскую оппозицию. А может, кукловоды целенаправленно выбирают ее как площадку-замену?

Ведь безвизовый режим намного упрощает механизмы управления протестами и его финансирования. В случае с Польшей результатом стали предельно испорченные отношения между Минском и Варшавой. Со всеми вытекающими – усиленным пограничным режимом и торговыми ограничениями. Не хотелось бы такой же «дружбы» между славянами», – резюмирует Кононович.