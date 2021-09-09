Украинские белорусы вскрыли связи бежавших от Лукашенко майданщиков с неонацистами

Новости Украины

Слишком часто в последнее время «Белорусский дом на Украине» (БДУ) попадает в скандальные ситуации. То учредителя находят повешенным в парке, то его заместителя Родиона Батурина не пускают в Украину.

На эти моменты в авторской колонке для «ПолитНавигатора» обращает внимание руководитель белорусской общины «Сябры Волыни» Михаил Кононович.

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А недавно и вовсе смех: во время столкновений у администрации президента Зеленского членов ультраправой партии «Нацкорпус» с полицией на фоне дыма, в какофонии криков и визгов вдруг появляется белок-красный флаг белорусских майданщиков — так называемый БЧБ. И кто его развернул? Активные члены БДУ Юрий Щучко и гражданская жена повесившегося Виталия Шишова Божена Жолудь.

Возникают закономерные вопросы: что связывает белорусскую оппозицию с националистами, и чем в принципе занимается «Белорусский дом в Украине». Давайте разбираться.

А помнишь, как все начиналось

После августовских событий минувшего года на Украину тысячами потянулись те, кто в Беларуси не смог найти себя в повседневной жизни: радикалы, националисты, футбольные фанаты и просто авантюристы. С помощью западных кураторов они стали учреждать различные организации и инициативы, которые формально должны помогать белорусам устроиться на Украине за счет собираемых пожертвований и иностранных грантов.

Вспомним появившийся в прошлом году Антикризисный центр «Белорусский дом». Его руководителем стала активистка белорусских движений «Народная грамада» и «Европейская Белоруссия» Елена Филатова, которая на родине была известна своими не только прозападными, но и открыто националистическими взглядами. Был создан живущей на Украине с 2015 года и известной своими русофобскими взглядами Полиной Бродик Центр «Свободная Белоруссия». Существует с ноября 2020 года и Белорусский благотворительный фонд «Майдан», одним из учредителей которого стала бежавшая из Беларуси Елена Васильева, которая имела связи с обвиняемым в терроризме Николаем Автуховичем.

Недавно громко о себе заявил «Белорусский кризисный центр во Львове», который работает в структуре Украинского благотворительного фонда «Наш Дом». Можно вспомнить об инициативе «Родной угол», финансируемой из США, а также организации «Белоруссия. Дорога к победе. Путь к победе», инициатива по созданию которой также принадлежит западным кукловодам.

Но «Белорусский дом на Украине» не такой, заявляют его активисты, и якобы никак не связан с праворадикальными течениями. Но позвольте, согласно документам, учредителями БДУ были Шишов и гражданин Латвии Родион Батулин, который является профессиональным бойцом смешанных единоборств и одним из соратников печально известного Сергея Коротких (Боцман, Малюта). Последний в свое время получил украинское гражданство из рук бывшего президента Украины Петра Порошенко и является открытым неонацистом, его тесные связи с бывшим украинским министром внутренних дел Арсеном Аваковым не были секретом.

Малюта также связан с «Национальным корпусом» и «Национальными дружинами», контролируемыми бывшим командиром «Азова» Андреем Билецким. В общем, связи БДУ с неонацистами сегодня хорошо известны и не требуют особых подтверждений.

Пусти свинью в огород…

Вернемся к событиям не столь далеким. Со дня создания «Белорусского дома в Украине» ему оказывалась всемерная поддержка как со стороны западных структур, так и офиса президента. А как иначе объяснить взятие уголовного дела о смерти Шишова под личный контроль Зеленского?! Да и поручение президента «обеспечить безусловную защиту граждан Белоруссии, которые прибыли в Украину в течение последнего года и которым могут угрожать преступные посягательства в связи с их политической или общественной деятельностью», данное СБУ еще 4 августа после инцидента с руководителем БДУ говорит о многом.

А что же сами белорусы? Игнорируя уставные цели и задачи своих карманных инициатив, наплевав на прошлое своего народа, они ввязываются в сомнительные авантюры в надежде, что их активность заметят, оценят и… бросят несколько сребреников. Примеров масса. Взять хотя бы участие белорусской оппозиции в октябрьском «Марше УПА» в минувшем году. БЧБ-флаги использовались наравне с символикой ОУН-УПА. И выход активистов БДУ вместе с «Нацкорпусом» на Банковую вовсе не случайность.

Здесь оправданно возникает множество вопросов. Во-первых, как соотносятся цели и задачи «БДУ» с их выступлением вместе с ультраправыми, фактически против политики действующего украинского президента? Со стороны это видится именно так. Во-вторых, где их моральные принципы: разве в чужом доме гости себя так ведут? Ну и последнее, как говорится, укусить руку кормящего – значит лизать сапог, который тебя пинает. Ничего не напоминает?

Громкий пшик и детский лепет

Как только в Сети стали возникать озвученные выше вопросы, Юрий Щучко и Божена Жолудь поспешили откреститься от связей с нацистами, используя для этого помощь известного в узких кругах ютуб-блогера Татьяны Мартыновой. И за почти часовое интервью активисты БДУ так и не дали внятных ответов на поставленные вопросы, а вот некоторые подробности о деятельности БДУ в их репликах прозвучали.

– Попали на акцию случайно, – рассказывает Юрий Щучко. – Просто встроились в украинскую повестку, чтобы иметь возможность заявить о себе, дать короткое интервью журналистам.

Звучит наивно, не правда ли? Дальше – больше. И Щучко и Жолудь рассуждают о попытках Зеленского «подмять» и перестроить под себя часть правых сил, говорят о причинах запрета на въезд в Украину Родиону Батулину. Мол, он знаком и дружен с теми правыми силами, которые не хотят быть подконтрольны Зеленскому. А потом вдруг диаметрально противоположный монолог о Сергее Коротких: не наш он. Подумаешь, приехал на «Вахту света», установил крест, подарил обогреватель, чай…

Удивителен аргумент, который привел Щучко в довод об отсутствии связей с правыми силами. Говорит: имея такой ресурс, как Коротких, они бы «жили в шоколаде», имели бы свой офис, дом, а не собирали пожертвования на карту. Знающие люди ответили бы ему иначе: а кто сказал, что Коротких ваш ресурс, а не вы его?

Проговорился Щучко и о связях и оказании помощи добровольцам из тактической группы «Беларусь». Даже в «Википедии» утверждается, что члены группы принимали участие в конфликте на Донбассе в составе «Правого сектора». Вот и еще одна ниточка связи с ультраправыми…

Под занавес Щучко выдает интересную фразу, мол, белорусским мужчинам стоило бы побывать на таком мероприятии, как акция «Нацкорпуса» на Банковской, посмотреть, как организованная структура противодействует правоохранителям. Добавляет: в целях обучения. Оговорку пытается исправить Жолудь, поясняя, что заявлять о себе в демократической стране нужно, но с опаской. Некоторые силы могут преподать картинку таким образом, что белорусы с писком лезут в украинскую политику и рассорить их с официальным Киевом.

Смелое заявление. После всего услышанного резонно возникает вопрос: а разве не так? И контрольный в голову: если главное было просто заявить о себе, почему БЧБ-флагов мы не увидели на организованном в Одессе ЛГБТ-сообществом «Марше равенства»? А что, тоже резонансное мероприятие, и стычки с полицией были, и журналистов хватало…